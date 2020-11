Le operazioni di prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina da parte della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, insieme all' Agenzia delle Dogane e con le altre forze di polizia, hanno permesso di respingere e rimpatriare tre clandestini tunisini.

Alle 10.15 di oggi i poliziotti hanno aperto un rimorchio frigorifero appena sbarcato dalla motonave Catania, giunta al porto commerciale e che, secondo la bolla doganale, avrebbe dovuto contenere dei fusti di alici.

Dopa aver rotto i sigilli alla presenza del personale dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, i poliziotti di frontiera hanno scoperto tre clandestini, sprovvisti di documenti, provenienti dalla Tunisia: uno dei tre era già stato respinto a luglio del 2019 dalla Polizia di Frontiera Marittima di Genova.

II tempestivo intervento del personale preposto ai controlli anti immigrazione clandestina ha consentito il fermo per identificazione degli stranieri, i quali, dopo il controllo sanitaria da parte del personale del 118, del medico dell’USMAF (Ufficio Sanitario Frontiera Marittima ed Aerea) e dei sanitari della locale ASL, sono stati immediatamente respinti, previo foto segnalamento, con contestuale affido al comandante della motonave Catania, nave con la quale erano giunti in Italia e con la quale faranno immediato rientro in Tunisia.

