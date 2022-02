Suicida negli Usa, Claudio torna a casa; nonni in lacrime: «Non doveva succedere»

BATTIPAGLIA. Dopo lunghi giorni di dolore, Battipaglia attende di poter riabbracciare per l’ultima volta Claudio Mandia, lo studente che si è tolto la vita, alla vigilia dei 18 anni, nel college E.F. Academy di New York dopo essere stato messo in isolamento per avere copiato un compito. La salma di Claudio giungerà a Roma stamattina, poi sarà trasferita a Battipaglia: alle 19, nella chiesa Santa Maria della Speranza, verrà allestita la camera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati