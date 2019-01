Giovedì 3 Gennaio 2019, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 06:27

Le telecamere del suo bar incastrano un cliente mentre ruba il salvadanaio con le mance per i camerieri. E lui, il proprietario, posta il video su Facebook per acciuffare il ladro. È accaduto la scorsa notte in un noto bar di via Garibaldi, a Cava de' Tirreni, dove è in funzione un sistema di telecamere a circuito fisso. Proprio dalle registrazioni, il proprietario ha notato un cliente, in compagnia di una ragazza. L'uomo, con la complicità della giovane, ha atteso che i camerieri fossero impegnati per rubare il salvadanaio con le mance che ha nascosto sotto al giubbino per poi uscire frettolosamente dal locale. Il proprietario del bar ha deciso di postare il video su uno dei gruppi Facebook di Cava per mettere in guardia gli altri commercianti. E non solo. Le immagini potrebbero aiutare soprattutto le forze di polizia ad identificare il ladro e la sua complice. Intanto, come primo effetto, ci sono stati i numerosi commenti degli iscritti al gruppo social. «Mi dispiace per i camerieri - recita uno dei commenti - che hanno atteso le feste per riempire il loro salvadanaio»