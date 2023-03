Casa di cura Villa del Sole, inaugurata la nuova sede di Salerno: accoglie i reparti e l’attività ambulatoriale

La casa di cura Villa del Sole di Salerno ha una nuova sede. Inaugurata oggi, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, tra i quali il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nonché di numerosi ospiti, l’ospedale di Via dei Greci, a Fratte, accoglierà i reparti e l’attività ambulatoriale della clinica che dal 1962 è punto di riferimento nell’assistenza sanitaria per la città di Salerno e non solo.

«La rinnovata Villa del Sole, accreditata con il servizio sanitario nazionale - ha detto il direttore sanitario, il dottor Gianni Ricco - aggiunge un nuovo tassello alla rete ospedaliera del network di ricerca neuromed ed andrà ad integrarsi con la rete ospedaliera pubblica regionale di cui rivendica con forza l’appartenenza grazie agli oltre 6000 ricoveri e gli oltre 1100 nati ogni anno».

La struttura è stata, sin dalla fondazione, un riferimento per l’assistenza sanitaria in regime di ricovero. Rivolta da sempre alla salute della donna è stata considerata a Salerno la clinica dove nascere. Nel tempo si è specializzata anche in altre attività. La nuova sede mantiene l’assetto delle unità operative per le quali è stata autorizzata: Ostetricia, Ginecologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Medicina e Cardiologia. Novanta posti letto di cui 80 accreditati con Ssn e 10 in regime privato.