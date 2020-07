NOCERA INFERIORE. La foto è stata pubblicata ieri mattina, attraverso i social, suscitando indignazione ma anche rabbia. Perchè certe cose sembrano non cambiare mai. Lungo il torrente Solofrana, a Nocera Inferiore, all'interno delle acqua si trova di tutto oramai, anche una sedia. Chi ha pubblicato lo scatto chiede all'amministrazione comunale di poter monitorare meglio lo stato delle cose, per scoraggiare magari chi decide di lanciare nell'acqua qualsiasi cosa che possa essere classificato come un rifiuto. "E' imbarazzante", riflettono molti cittadini. La sedia potrebbe essere arrivata da altre parti, magari con la spinta della corrente. Qualcuno invece la pensa diversamente, sostenendo che la sedia è invece presente da diversi giorni, al punto da segnalare la circostanza al Comune, che non avrebbe però ancora provveduto a rimuoverla. Altri, ancora, sostengono che invece la competenza sia del Genio Civile. Negli anni scorsi, sempre lungo la Solofrana, erano stati trovate anche carcasse di animali morti, oltre che rifiuti, i quali sistematicamente vengono o gettati o depositati presso il torrente. Nell'ultimo periodo, le forze dell'ordine - in particolare i carabinieri della Forestale - hanno denunciato 48 persone e sequestrato 6 scarichi abusivi nell'ambito di controlli a tappeto per contrastare l'inquinamento del fiume Sarno e Solofrana, ma anche della Cavaiola. Più di recente, invece, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore avevano prelevato campioni d'acqua per analizzarli, dopo una segnalazione fatta da alcuni cittadini relativi ad un presunto scarico non autorizzato. Certe abitudini, tuttavia, chiunque sia stato l'autore, non cambiano mai, come dimostra lo scatto di qualche giorno fa. © RIPRODUZIONE RISERVATA