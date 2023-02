Un uomo di 46 anni avrebbe maltrattato la moglie, costringendola a subire rapporti sessuali ma anche a frequentare incontri in locali per scambisti, contro la sua volontà. L’imputato si trova ora sotto processo, dinanzi al collegio di Nocera Inferiore, con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale.

Gli episodi, risalenti a diversi anni fa, divennero oggetto di un’indagine dei carabinieri della tenenza di Pagani dopo la denuncia della vittima. Stando all’impianto accusatorio al vaglio del collegio, l’uomo avrebbe più volte maltrattato la ex moglie. Negli episodi raccontati dalla donna vi sono rapporti sessuali non voluti ma subiti per le volontà dell’uomo. In caso di rifiuto o ribellione, la vittima sarebbe stata aggredita e dunque costretta ad acconsentire alle pretese del marito. Una circostanza che si sarebbe ripetuta anche in altre occasioni, quando la donna fu costretta a frequentare locali per scambisti, insieme al marito.

Stando sempre al racconto della parte lesa, il 46enne avrebbe voluto avere rapporti con altre donne, costringendo dunque la moglie a seguirlo in quelle serate. Una situazione che sarebbe durata all’incirca un anno, con l’uomo che avrebbe sfruttato le sue conoscenze nel giro dei locali per scambisti e club privè, trascinando con sé la moglie.