Il Club scherma Salerno insieme alla Caritas nel progetto di raccolta alimentare per famiglie in difficoltà

Il Club Scherma Salerno protagonista sulle pedane della solidarietà. La società salernitana, infatti, sarà impegnata insieme alla Caritas in una “Raccolta alimentare per famiglie in difficoltà” condotta dalla Parrocchia Gesù Risorto del Parco Arbostella a Salerno.

«Lo sport è amore, lo sport è vita» fa da slogan a un’iniziativa che vedrà la partecipazione di atleti, famiglie, tecnici e dirigenti del Club Scherma Salerno, già mobilitatisi per donare generi di prima necessità per i più bisognosi. Promotore di questo “link” benefico è stato Vincenzo Vigiliante, appassionato dirigente sportivo di lungo corso e già delegato provinciale Fis Salerno, che ha coinvolto la società schermistica salernitana riscontrando entusiasmo e voglia di contribuire a questa “gara di solidarietà”.

«Una vera dimostrazione di come il mondo della scherma sia sempre pronto a tendere la propria mano al prossimo e a mettersi al servizio di chi ha bisogno d’aiuto. Un grazie al Club Scherma Salerno, con in testa il responsabile tecnico, il maestro Marco Autuori, per questo impegno solidale», le parole di Vigilante.