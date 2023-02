Coca ed armi tra la frutta, arrestato negoziante

Dteeneva pistole, munizioni e dorga nei suoi negozi di frutta e verdura nel centro storico di Salerno. E non solo, anche due placche false con gli stessmi della polizia di Stato e della guardia di finanza. Quindim, coca, un bilancino di precisione e 1.300 euro in contanti. Gaetano Cimmino, noto nel mondo della spoaccio cittadini, è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia di Stato.

