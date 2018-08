Venerdì 24 Agosto 2018, 11:53

VALLO DELLA LUCANIA - Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgieri, durante un servizio predisposto per contrastare il fenomeno del traffico delle sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto circa 350 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.È cosi che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne originario di Agropoli.Il dispositivo di controllo attuato su Vallo della Lucania ha portato all’arresto di N.C. risultato in possesso dell’enorme quantitativo di cocaina, che verosimilmente, sarebbe servita per rifornire la piazza di spaccio della zona, anche in considerazione che, nei fine settimana, la richiesta di acquisto risulta maggiore.La droga, ben conservata, era stata occultata in alcune buste all’interno del veicolo.