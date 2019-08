Venerdì 2 Agosto 2019, 09:46

SCAFATI. Resta in carcere lo scafatese "broker", F.M. , coinvolto in un'inchiesta per spaccio di cocaina, dopo un blitz eseguito nell'ottobre 2018. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha ricostruito il presunto ruolo di vertice dell'indagato, confermando la misura cautelare e rigettando il ricorso della difesa al tribunale del Riesame di CagliariEra proprio in Sardegna che si consumava l'attività illecita: è li che avvenivano i trasporti di droga, nascosta in auto che venivano fatte imbarcare sulle navi di linea, e poi ceduta ad altri che gestivano i rapporti con i singoli acquirenti. "Dal marzo 2012 al febbraio 2014 - si legge nelle motivazioni della Suprema Corte - è indubbio che l'associazione in contestazione ha operato nel territorio della Sardegna senza soluzione di continuità". Lo scafatese si sarebbe occupato dell' "approvigionamento della droga da immettere nel mercato sardo, organizzandone il trasporto in Sardegna e gestendo le operazioni di taglio e cessione.Tale ruolo viene definito tra il 2012 e il 2014, con "un'accertata capacità di movimentare e procurare ingenti quantitativi di droga dalla penisola alla Sardegna. Ciò che rivela i suoi radicati e stabili collegamenti con gli ambienti criminali dediti al narcotraffico della Campania, come dimostrato anche dalla quantità e qualità dello stupefacentoe comprato e venduto, dal rilevante numero di importazioni e cessioni nonchè dalle spregiudicate modalità con cui la droga veniva trasportata e ceduta". Lo stupefacente partiva dal comune di Scafati, nell'Agro nocerino sarnese. Quattro furono invece le misure di custodia cautelare eseguite dal tribunale di Cagliari, a margine di un'inchiesta condotta dalla Dda e dalla Guardia di Finanza, concentrata su una rete dedita al traffico di droga. In carcere finirono un sassarese e due scafatesi. Dalle indagini, il gruppo pare avesse pensato a tutto, come portare dalla Campania un chimico per farlo poi lavorare in un apposito laboratorio sulle dosi di cocaina destinate al mercato. Gli indagati avrebbero poi ripulito il denaro investendo in immobili, per far fruttare i ricavi.