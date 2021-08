Cocaina nel garage: pusher arrestato dalla polizia

Pusher arrestato a Battipaglia. Il malvivente, pregiudicato 49enne battipagliese, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che durante una perquisizione nel garage del pregiudicato hanno rinvenuto 51 grammi di cocaina. La droga riposta in alcuni contenitori è stata sequestrata insieme ad un bilancino digitale e il materiale per confezionare gli stupefacenti. Il pusher dopo le formnalità di rito è stato condotto, dai poliziotti, a casa agli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento restrittivo.