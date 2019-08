Giovedì 15 Agosto 2019, 10:56

PAGANI. Cocaina nascosta nei calzini e in bocca, beccati due pusher dai carabinieri di Pagani. L'operazione dei militari ha coinvolto un 26enne ed un 24enne, residenti nella città dell'Agro. Il blitz è scattato giorni fa, di pomeriggio, quando nel mirino degli inquirenti è finito un uomo, assuntore di sostanze stupefacenti, aggirarsi con fare sospetto, tanto da attirare l'attenzione dei carabinieri che avevano deciso di pedinarlo. L'uomo si era recato in viale Trieste, nei pressi di un'attività commerciale. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i due giovani all'esterno dello stesso locale. La perquisizione effettuata ha permesso di scoprire la droga. Uno dei due aveva nascosto 22 dosi di crack in bocca, l'altro invece aveva occultato la cocaina all'interno di calzini e scarpe. Entrambi avevano anche 600 euro in contanti in totale, una somma sequestrata perchè ritenuta provento di spaccio. I due, dopo essere stati condotti in caserma, sono stati arrestati e posti al regime dei domiciliari. All'udienza per direttissima, il giudice ha deciso di imporre ad entrambi il divieto di dimora a Pagani. Un modo per evitare di commettere nuovamente lo stesso reato, detenzione di droga pesante ai fini di spaccio. L'operazione dei carabinieri rientra in una task-force avviata oramai da tempo nell'Agro nocerino, in particolare nel comune di Pagani.