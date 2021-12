Cocaina nascosta tra i chicchi di caffè blitz della Finanza: nei guai 35enne

o scorso fine settimana, la Guardia di Finanza di Salerno, durante un servizio volto al contrasto dei traffici illeciti, ha arrestato un 35enne della zona, trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente. I finanzieri monitoravano già da tempo i movimenti dell’uomo, poiché conosciuto quale riferimento per noti assuntori di droghe.

Dopo alcuni servizi di pedinamento e di osservazione, era stata decisa una perquisizione presso il suo appartamento, a Scafati, all’esito della quale sono stati rinvenuti, abilmente nascosti tra la biancheria riposta nella cassettiera della camera da letto, un bilancino e tre “pallini” di polvere bianca, unitamente ad un altro paio di involucri (di cui uno occultato in una scatola di caffè) del medesimo contenuto - a dire dell’individuo, semplice bicarbonato -. L'esame della sostanza effettuato tramite drop-test ha evidenziato che si trattava di cocaina, per un totale complessivo di circa 100 grammi, distribuita in dosi pronte per essere vendute, che i militari hanno sottoposto a sequestro. L'attività è stata coordinata dalla Procura di Nocera, con il responsabile tratto in arresto per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, con applicazione dei domiciliari presso la propria abitazione. L’attività testimonia l'impegno profuso dalla Guardia di Finanza nella lotta al narcotraffico che, oltre a costituire una delle principali fonti di ricchezza per la criminalità organizzata, continua a rappresentare una grave piaga sociale ed un serio pericolo per la salute della collettività.