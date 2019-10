Lunedì 21 Ottobre 2019, 10:14

PAGANI. E' stato condannato ad 1 anno di reclusione, per detenzione ai fini di spaccio, un uomo di Pagani, processato dopo essere stato sorpreso nel corso di un blitz dei carabinieri di Nocera Inferiore. L'uomo aveva nascosto la droga in una scarpa: con un doppio fondo ricavato dal vano di gomma, l'imputato aveva escogitato come creare il suo piccolo spazio per contenere le dosi, pensando di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Oltre alla condanna, dovrà pagare anche 1000 euro di multa, oltre alle spese processuali. La sentenza è stata emessa dal giudice Giuseppe Palumbo del tribunale di Nocera Inferiore. Era il 16 ottobre 2014 quando in viale Trieste, già più volte interessata da blitz per la repressione dello spaccio, i carabinieri avvistarono il 36enne che si muoveva con fare nervoso. L'uomo aveva già con se la droga, al punto che la perquisizione portò alla scoperta dello stupefacente all'interno della scarpa da ginnastica sinistra, con sei involucri di cocaina stipati nella fodera in spugna. Le dosi termosaldate servivano alla rivendita e allo scambio da concludere in attesa dell'arrivo della clientela. Il pusher fu arrestato in flagranza di reato, poi tradotto in caserma per le formalità di rito. Nello stesso processo, il giudice lo ha però assolto da un ulteriore possesso di cocaina addebitatogli dalla procura, per il quale il giudice non ha ravvisato responsabilità a suo carico.