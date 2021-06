Cocaina nascosta sotto la canna dello sterzo, 38enne nei guai a Pagani

E' stato arrestato in flagranza di reato per il possesso di un discreto quantitativo di cocaina un uomo di Battipaglia, di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era finito giorni fa nel mezzo di un posto di controllo dove una pattuglia dei carabinieri della tenenza aveva fatto scattare l'alt, avviando l'iter di controllo. Al momento delle verifiche, l'indagato si era mostrato agitato spingendo i militari ad un approfondimento: nel corso della perquisizione veicolare, è spuntato fuori un pacchetto di 14 grammi di cocaina, occultato sotto la canna dello sterzo.

Il 38enne è finito così ai domiciliari. I militari guidati dal tenente Simone Cannatelli hanno svolto le procedure di rito con la successiva attesa per la direttissima a carico del 38enne presso il tribunale di Nocera Inferiore. L'uomo ha già precedenti a carico, risultando noto alle banche dati, con la sua origine battipagliese a rinsaldare l'asse che da Pagani porta alla Piana del Sele. Il comune dell'Agro resta centro di snodo per le cessioni e ripartizioni di stupefacenti, come dimostrano i tanti arresti e le inchieste recenti.

Dopo lo smantellamento del "Sistema" assiduamente insediato nel centro storico per anni, i corrieri viaggiano con pacchetti superiori alle classiche dosi, i classici 100 grammi o il chilo, costituendo quantitativi utili per la rivendita. Il 38enne avrebbe provato a disfarsi della cocaina, per poi essere fermato dai militari con il recupero della sostanza.