Lunedì 8 Ottobre 2018, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cocaina negli slip, in manette un venticinquenne di Ascea. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, nel corso dei servizi di controllo effettuati nel fine settimana lungo la fascia costiera. Il giovane è stato sorpreso a Capaccio Paestum. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno scoperto che teneva nascosti negli slip due involucri contenenti 12 grammi di stupefacente. È stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto, il venticinquenne è stato ricondotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa delle disposizioni del giudice. Altri cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno quali assuntori di stupefacente, perché trovati in possesso di cocaina durante gli specifici controlli condotti dai carabinieri.