Dopo oltre trent’anni il depuratore di Coda di Volpe entra in funzione. «Ora anche tu puoi ambire alla bandiera blu». Questa la battuta e l’augurio che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivolto ieri mattina al sindaco di Eboli Mario Conte, durante l’inaugurazione dell’impianto nato sul litorale negli anni 90 e rimasto chuso fino a ieri.

Alla cerimonia, oltre al presidente De Luca e al sindaco Conte, hanno presenziato la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, Domenico De Maio, presidente Asis e Luca Mascolo presidente Ente idrico campano. «La fascia costiera, da Pontecagnano al Cilento, può essere una delle carte più importanti per lo sviluppo turistico della Regione - commenta De Luca - dobbiamo augurarci che si sblocchino al più presto i fondi Sviluppo e Coesione intrappolati, da oltre un anno, nella palude burocratica del Ministero per il Sud e la Coesione. L’investimento che la Regione ha fatto sulla struttura ammonta a quasi 9 milioni di euro e consentirà di collettare tutta l’area agricola dal centro alla fascia costiera. Entro settembre si completa un altro impianto di depurazione da Campolongo al Tusciano». Conte guarda con fiducia alla stagione balneare, alle porte.

«Finalmente entra in funzione un’opera importantissima per la balneabilità del nostro mare - commenta il sindaco di Eboli - già varie comunità rurali sono state collegate all’impianto». L’infrastruttura servirà anche una grossa fetta del territorio di Battipaglia. «Difatti sul nostro territorio - spiega la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese - è in corso di esecuzione l’intervento di salvaguardia acque di balneazione della fascia costiera tra il fiume Solofrone ed il Tusciano, per un investimento di circa 10 milioni di euro, che prevede appunto la realizzazione dei nuovi collettori fognari in varie zone delle strade provinciali. Gli investimenti sul ciclo integrato delle acque sul nostro territorio si chiudono, infine, con due ulteriori interventi programmati con Regione Campania ed Asis: il primo dedicato al potenziamento della linea acqua del nostro depuratore di Tavernola e l’altro alla linea fanghi del medesimo impianto». Soddisfazione anche per Domenico De Maio presidente Asis: «Siamo in fase di rodaggio. L’impianto già accoglie un sistema di reflui che dovrà essere implementato man mano che i territori si collegheranno ai collettori».

Scettico Damiano Cardiello, il consigliere Fdi di Eboli: «La solita passerella elettorale. Quest’opera non entrerà in funzione fin quando non verrà rifornita con la giusta pressione derivante dagli allacci che, oggi, mancano».