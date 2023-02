Coffi - CortOglobo Film Festival Italia, la premiazione venerdì a Vietri sul Mare

La 17esima edizione del Coffi - CortOglobo Film Festival Italia, organizzata dall’Associazione Culturale ’O Globo, è alle battute finali. Venerdì, 3 febbraio 2023, alle ore 20, nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del festival, già designati lo scorso dicembre al termine dei due appuntamenti in streaming del 28 e del 29 dicembre. L’iniziativa, che si propone di essere “fuori dagli schermi”, sarà presentata da Nunzia Schiavone, che proclamerà i cortometraggi vincitori, scelti da una giuria di esperti tra gli oltre 900 lavori pervenuti. La giuria è presieduta dal regista Mimmo Calopresti e composta dagli attori Sebastiano Somma, Antonia Autuori, Giamila Fiorini, dal produttore Umberto Rinaldi e dal compositore Pasquale Bardaro.

Quattro le sezioni in concorso. Per la categoria “Sguardi d’autore”, dedicata ai professionisti del settore, concorrono i corti “Rendiamo grazie a Dio” per la regia di Carlo Quinto; “The Recess’’ con la regia di Navid Nikkhah Azad; “Joey’’ con la regia di William Ash e di Andrew Knott; “Bertie mi ha scritto una poesia’’ con la regia di Vittoria Rizzardi Penalosa; “Guerra tra i poveri” per la regia di Kassim Yassin Saleh e “RoY” con la regia di Tom Berkeley e di Ross White.Nella categoria “Nuovi percorsi”, in cui concorrono produzioni completamente indipendenti, si annoverano i cortometraggi “Pizza!” per la regia di Filippo Tommasoli e di Tommaso Giacomin; “Soluzioni alternative” con la regia di Filippo Tamburini; “Europa ‘52” con la regia di Andrea Viggiano; “Work it class” con la regia di Pol Diggler; “Il compleanno” con la regia di David Mastinu e “Piano” con la regia di Lorenzo Vitrone.

Nella sezione “Documentari”, dedicata al racconto della realtà, i corti finalisti sono “Shero” per la regia di Claudio Casale; “Comunisti” per la regia di Davide Crudetti; “The beyond” per la regia di Daniel Maurer; “La Salud Naufraga” con la regia di Alba Villén e Ignacio Marín e “Terra dei padri” con la regia di Francesco Di Gioia. Infine, nella categoria “Animazione”, dedicata ai ragazzi e agli amanti dei fumetti e del disegno, sono proposti “Shakespeare for all Ages’’ per la regia di Hannes Rall; “Il viaggio” per la regia di Juan Pablo Etcheverry e di Fabio Teriaca; “Pearl” per la regia di Kahra Scott-Jam; “Morning grass” con la regia di Alina Milkina e “Steps” con la regia di Tatiana Moshkova e di Marina Moshkova.Durante la serata ci saranno i saluti dei giurati e delle istituzioni vietresi.

Andrea Recussi, direttore artistico e fondatore del Coffi - CortOglobo Film Festival Italia, ha affermato: «Dopo due anni di edizione online torniamo fuori dagli schermi, come recita il pay off di questa edizione del Coffi Festival, pur rimanendo fuori dagli schemi. Il nostro obiettivo rimane quello di dare un’occasione di visibilità a tanti giovani talenti che altrimenti non avrebbero voce per esprimere le loro idee».