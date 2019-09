Giovedì 19 Settembre 2019, 06:00

Sono stati rinviati a giudizio i quattro medici che tennero in cura il coiffeur Umberto Schettino deceduto a gennaio 2018 nel reparto malattie infettive dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Il processo a carico di quattro medici del reparto, Nicola Boffa, Renato Santoro, Alfonso Campagna ed Ettore Butrico, è previsto il prossimo 19 novembre davanti al giudice monocratico D’Agostino della prima sezione penale del Tribunale di Salerno così come disposto ieri dal gup Mastrangelo al termine dell’udienza preliminare.Fu proprio la moglie del parrucchiere (che appunto si è costituita parte civile) a presentare una denuncia penale per fare luce su cosa fosse realmente accaduto al marito deceduto a soli 45 anni: da qui le indagini della magistratura con l’apertura di un fascicolo. La vedova Schettino, Caterina Iezza, raccontò l’odissea del marito durata un paio di mesi.