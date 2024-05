Blitz degli iscritti alla Coldiretti al porto commerciale di Salerno al grido «No fake in Italy», «Stop falso cibo italiano» e «Basta import sleale». Circa 150 manifestanti, imbracciando bandiere gialle, si sono presentati ieri mattina al molo Pisacane per attendere il cargo di concentrato di pomodoro cinese. Una cinquantina sono saliti a bordo di sei gommoni ed hanno raggiunto la nave, battente bandiera libanese, a bordo della quale vi sono 40 containers contenenti concentrato di pomodoro cinese. E se a Salerno la Coldiretti ha contestato il pomodoro di produzione cinese, a Bari i loro colleghi hanno manifestazione contro l’importazione di gran dalla Turchia. Il cargo si è fermato a largo e soltanto nella mattinata di oggi entrerà in porto. Per la Coldiretti la protesta è fondamentale perché «questo concentrato non viene lavorato con le stesse regole italiane e secondo gli standard europei, non è tracciabile e una volta trasformato questo prodotto, di cui non si sa nulla, si fregia del marchio made in Italy». Obiettivo della Coldiretti, dunque, «rilanciare ancora una volta la richiesta della revisione del criterio dell'ultima trasformazione del Codice doganale sull'origine dei cibi quello che oggi permette il furto d'identità dei nostri prodotti made in Italy e fa vendere come italiano un prosciutto fatto con cosce di maiale provenienti dall'estero». Secondo l’associazione, inoltre, si riscontra un aumento del 50% delle importazioni di salsa di pomodoro cinese in Italia alla metà del prezzo di quello italiano.

IL PERCORSO

Secondo la ricostruzione operata dall’analisi dei documenti, i containers sarebbero transitati con un treno dallo scalo ferroviario cinese di Khorgos. Da qui sarebbe stato accertato un passaggio per il Kazakhstan fino all’imbarco dal porto di Aktau, sul mar Caspio. Dopo il trasporto via nave fino a Baku, in Azerbaijan, il treno è stato ritrasportato per via ferroviaria in Georgia, reimbarcato dal porto di Poti e transitato per il Mar Nero, gli stretti turchi, e il Mediterraneo, per giungere a Salerno.

L’ANICAV

«Comprendiamo la logica che muove Coldiretti, ma sarebbe opportuno chiarire ai consumatori che il concentrato cinese comunque non finisce sulle loro tavole. L’Italia è il primo Paese produttore ed esportatore di derivati del pomodoro destinati direttamente al consumo finale. Concentrati, pelati, passate, polpe e pomodorini che troviamo sugli scaffali dei supermercati sono ottenuti da pomodoro 100% italiano di alta qualità, come indicato anche in etichetta», si legge in una nota dell’Anicav. Quindi: «È emblematico il dato inconfutabile che sia quando le importazioni di concentrato sono state il doppio di quelle attuali che quando sono state la metà, gli ettari coltivati in Italia a pomodoro da industria sono stati sempre circa 70.000. Le importazioni di concentrato non rappresentano, quindi, un problema particolarmente rilevante per il nostro sistema agricolo in quanto la concorrenza avviene su livelli diversi. Si preferisce, infatti, destinare la materia prima italiana a produzioni di maggiore qualità e più remunerative, tenuto conto che il prezzo che le nostre aziende pagano agli agricoltori per il pomodoro è il più alto al mondo e può raggiungere anche i 200 euro a tonnellata mentre negli altri Paesi trasformatori è meno della metà». Secondo l'associazione «le importazioni di concentrato che arrivano nel porto di Salerno avvengono per lo più in regime di temporanea importazione, per cui il concentrato entra in Italia per poi essere riesportato verso paesi extra comunitari, lasciando in Italia solo il valore aggiunto che si genera in termini di occupazione e marginalità».

IL MINISTRO

Sui blitz di Salerno e di Bari è intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida il quale ricorda l’impegno del proprio dicastero «sulla richiesta di revisione del codice doganale». «A Salerno, in realtà, abbiamo fatto qualcosa anche noi - puntualizza - Ieri abbiamo avuto la segnalazione di una nave che stava per arrivare, che ha chiesto l'autorizzazione a entrare in porto e penso che quando ha saputo che avremmo controllato fino all'ultimo dettaglio del grano che portava e che era stato rifiutato dalla Tunisia, ha girato e se n'e andata». Nel pomeriggio,arriva la puntualizzazione della Coldiretti: la nave entrerà in porto domani mattina alle 7. Il carico poi scenderà su circa 40 camion e all'uscita ci sarà l'ispezione da parte dei soci Coldiretti.