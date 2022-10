Colliano, 28enne salvato in montagna dal soccorso alpino e speleologico

Il soccorso alpino e speleologico della Campania salva un ragazzo di 28 anni caduto da un albero a Colliano, a Piano del Dardano. La richiesta di soccorso è partita dai carabinieri che hanno supportato il 118 per raggiungere il luogo, impervio e con condizioni ambientali difficili per la leggera nebbia. "Da Napoli è decollato l'elicottero del 118 equipaggiato con visori notturni per raggiungere il sito dove ha sbarcato, ruote a terra, il personale sanitario ed il tecnico di elisoccorso del Cnsas", spiegano dal soccorso.

I soccorritori hanno trasportarlo il giovane a Napoli, in ospedale, per gli interventi sanitari del caso dovuti a ferite importanti agli arti inferiori. "Missioni del genere sono da poco possibili grazie alle tecnologie operative del nuovo servizio di elisoccorso regionale ed al continuo addestramento degli equipaggi di cui il Cnsas è parte integrante h24 e 365 giorni all'anno", spiegano