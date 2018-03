Venerdì 9 Marzo 2018, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ricorso contro l'elezione del sindaco di Colliano, Adriano Goffredo, eletto lo scorso anno, viene respinto dal Consiglio di Stato. Nulla da fare per la minoranza che aveva presentato istanza, attraverso il consigliere Caudio Cristofaro, affinchè fossero invalidate le elezioni dello scorso anno per presunti brogli elettorali. Il Tar aveva già ritenuto inammissimile il ricorso presnetato subito dopo la proclamazione degli eletti, ma il ricorrente è giunto fino al Consiglio di Stato. Anche quest'organo, però, ha ritenuto che tutto si fosse svolto regolamente. Il sindaco in carica e la sua giunta sono e restano legittimamente al proprio posto. "Siamo stati sempre tranquilli per l'esito di questo ricorso - dice il sindaco Goffredo - Sapevamo che tutto si era svolto nell'assoluta regolarità. Questa pronuncia mette fine ad una querelle che non aveva neppure ragion d'essere".