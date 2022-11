Colliano, coppia intrappolata nel fango salvata da un militare e dai vigili del fuoco

Poteva essere una tragedia ma grazie all'intervento tempestivo di un militare della caserma Pasubio, Emilio Tartaglia, dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, una coppia di fidanzati è stata salvata.

È accaduto a Colliano e, tra i tanti interventi effettuati, questo è stato determinante per la vita dei due ragazzi residenti nel vicino Comune di Palomonte.

L'allarme è scattato nell'area di Bisigliano di Colliano, dove l'acqua mista a fango ha travolto l'auto dei giovani. Grazie all'intervento immediato di Tartaglia che ha visto l'auto con i giovani, con la ragazza che si reggeva allo sportello per non essere trascinata via, quindi dei vigili che sono stati allertati nel frattempo, insieme al personale del Comune, hanno messo in salvo i ragazzi intrappolati nella vettura.

I caschi rossi hanno successivamente recuperato anche l'automobile dal fango. Per i giovani solo una grande paura ma nessun danno.