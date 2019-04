Martedì 9 Aprile 2019, 21:29

Si è spento l'ex sindaco di Colliano, Antonio Tartaglia. Dal 2002 al 2007 ha retto il Comune del Sele dopo che era stato consigliere pprovinciale dell'allora Margherita. Tartaglia da tempo aveva lasciato la vita pubblica e le sue condizioni di salute non gli permettevano di partecipare attivamente a quelle cose che li avevano visto protagonista. Lo ricordano come una persona perbene, un amministratore che ha saputo imprimere un percorso di sviluppo del suo paese da sindaco e per il territorio quale consigliere provinciale. Il cordoglio è stato espresso dalla comunità collianese attraverso il primo cittadino, Adriano Goffredo. Ne ricorda il profilo umano e politico, stringendosi intorno alla famiglia. "Lo ricorderemo per l'uomo che è stato e per le cose che ha realizzato per la nostra comunità", dice Goffredo.