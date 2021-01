Solo oggi sono 17 i nuovi casi positivi di covid a Colliano. E in totale sono ora ben 63. La cittadina del Sele diventa un caso per l'aumento esponenziale nell'arco di pochi giorni. Ci sono intere famiglie positive, con età differenti, dai 2 ai 96 anni, in pratica il covid non guarda all'età come siamo ormai abituati a vedere.

Le misure già esistenti potrebbero anche essere sufficienti ed ora si è data una stretta nei controlli, ma si pensano anche misure più dure. Il rischio di una zona rossa potrebbe non escludersi con i dati di oggi. Di certo qui la scuola l'11 gennaio non aprirà, lo screening che era in programma preliminarmente per il personale, infatti, è di fatto saltato. Resta la Dad. E si diffonde inevitabilmente anche la paura se si pensa che due settimane fa i casi erano piche unità

