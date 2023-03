Si mangia a Teggiano la colomba innovativa più buona d'Italia

L'imminente Pasqua si prepara a essere più dolce del solito in provincia di Salerno perchè è proprio qui che viene prodotta una delle colombe più buone d'Italia. È teggianese, per una giuria di esperti, la migliore colomba innovativa, firmata da Domenico Manfredi che nei giorni scorsi, a Massa Carrara, ha partecipato al Campionato Miglior Colomba Italiana, ideato e diretto dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria. L'altro premio, quello della miglior colomba classica, è andato al foggiano Michele Pirro.

Domenico Manfredi, maestro pasticcere di Teggiano - già territorio patrimonio Unesco e noto per la festa medievale Alla tavola della Principessa Costanza - è stato premiato per una colomba realizzata per metà come una sfogliatella con «perfetta lievitazione» e farcitura di crema Santa Rosa. Fragranza, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura e creatività sono stati i criteri di valutazione della giuria formata dall'Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, una squadra di maestri pasticceri, maestri gelatieri e maestri cioccolatieri riconosciuti nel panorama della

pasticceria nazionale e internazionale.

Non resta che recarsi nel piccolo borgo per assaggiare questo piccolo capolavoro pasquale.