Pagani, colpi d'arma da fuoco contro un'auto all'esterno di un ristorante

Mercoledì 23 Maggio 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 16:17

Colpi d'arma da fuoco verso un'auto fuori un ristorante su via Alcide De Gasperi a Pagani.Gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle 14:30, in pieno orario di punta, su una delle arterie più trafficate di tutto il comprensorio. Il ristorante, molto famoso in città, si trova a pochi metri dall'incrocio che porta al mercato ortofrutticolo "Pagani Nocera" e l'ospedale "Andrea Tortora".L'auto, al cui interno pare ci fossero due persone ma che sarebbero riuscite a divincolarsi dai proiettili, è una Smart di colore grigio scuro. Nessun ferito.Sul posto ci sono la polizia locale del comandante Dino Rossi e i carabinieri della vicina tenenza, guidata dal tenente Angelo Chiantese.