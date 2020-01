Un 28enne di Nocera Inferiore ( Salerno) è stato fermato per la tentata rapina avvenuta nel giorno dell' Epifania a Nocera Inferiore in un negozio gestito da immigrati cinesi. Il giovane è stato raggiunto da un fermo d'indiziato delitto, mentre proseguono le indagini per risalire al complice che lo aiutò a fuggire.

Nel corso del tentativo di rapina fu ferito il figlio del titolare del negozio, che, mentre cercava di difendere il padre e scongiurare il colpo, fu raggiunto da un colpo di pistola all'addome. I carabinieri, sulla base dei rilievi tecnico-scientifici eseguiti sul posto hanno rintracciato gli elementi oggettivi che li hanno portati a eseguire il provvedimento nei confronti del 28enne.

