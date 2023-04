Ci sono sviluppi nelle indagini sugli spari avvenuti all’alba del giorno di Pasqua nel centro storico di Pagani. A due giorni dal fatto, i carabinieri avrebbero identificato i primi due sospettati. Si tratterebbe di due persone, imparentate tra loro, che avrebbero rincorso la vittima durante una lite per poi sparargli contro quattro colpi, esplosi da una pistola di piccolo calibro.

APPROFONDIMENTI Salerno, si spara al rione Petrosino: ipotesi faida tra gruppi criminali Sarno, minaccia la ex con un fucile: stalker 50enne in manette Eboli, sparatoria in strada nella notte: 12 colpi di pistola contro la casa di un pusher

Secondo quanto ipotizzano gli investigatori, i due non avrebbero sparato per uccidere ma solo per intimorire la persona con la quale avevano da poco discusso animatamente. Una ipotesi che sarebbe confermata anche dalla traiettoria dei proiettili, finiti contro il muro di un’abitazione di via Aniello Califano. Intanto sembra più chiara la dinamica. Tutto è accaduto all’alba di domenica.

La vittima, gravata da precedenti penali e dunque persona già nota alle forze dell’ordine, avrebbe avuto una discussione con due individui. Discussione avvenuta per strada, nei pressi di via Califano, e presto degenerata con l’esplosione di alcuni colpi di pistola, due dei quali sono andati a conficcarsi nella parete esterna di un’abitazione della zona. Sembra che quei colpi di pistola fossero destinati proprio al pregiudicato che sarebbe stato inseguito da chi ha impugnato la pistola per sparare. L’uomo sarebbe scappato dirigendosi verso via San Francesco, terminando la corsa in un cortile della zona. Una ricostruzione dei fatti che è attualmente ancora al vaglio degli inquirenti. Si indaga a tutto campo, non si escludono ipotesi. Sul caso stanno lavorando, in queste ore, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e quelli della tenenza di Pagani, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi. I militari stanno cercando di capire in quale ambito sia maturata la sparatoria. Non si esclude l’ipotesi di un debito non pagato.

Il pregiudicato di Pagani potrebbe essere stato punito per questo motivo, ma si tratta solo di una ipotesi, una delle tante sulle quali gli investigatori stanno continuando a lavorare per fare chiarezza su quanto è accaduto. Non si esclude neppure che i fatti siano riconducibili agli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Bocche cucite tra gli investigatori che attendono di acquisire nuovi e determinanti elementi. Pochi quelli attualmente a disposizione di chi indaga. I carabinieri hanno sentito diverse persone, vicine al pregiudicato di Pagani. Nessuno ha visto ciò che è accaduto in strada all’alba di domenica. Il lavoro degli investigatori si è pertanto rilevato più complesso di quanto si potesse prevedere ma prosegue senza sosta.