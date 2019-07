Giovedì 18 Luglio 2019, 15:17

NOCERA INFERIORE - Paura a Nocera Inferiore, ieri sera, poco dopo le 23.00, quando alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi su di un'auto in sosta, in via Santa Maria a Palo, nella zona periferica della città. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Francesco Mortari.L'esplosione di colpi sarebbe stata udita per prima da un gruppo di volontari impegnati ad allestire un palco per la scuola elementare di San Mauro. Il luogo dove è avvenuto il fatto dista infatti poche centinaia di metri. Un allestimento propedeutico alla sagra di quartiere che si terrà nei prossimi giorni.Sul posto sono giunti poco dopo i militari che hanno effettuato i rilievi del caso, per poi servirsi di un carro attrezzi che ha recuperato il veicolo, per tutti i successivi accertamenti. Non è escluso nulla, al momento. Viene vagliata sia l'ipotesi di una bravata che quella di un atto intimidatorio. Il proprietario dell'auto è stato informato dell'accaduto.Le indagini sono in corso, ma l'episodio ha portato alla mente il periodo nel quale, a Nocera Inferiore, si arrivò a sparare quasi ogni giorno. Sono trascorsi almeno due anni da quei fatti, poi trasformati in un maxi processo contro tre distinte bande criminali individuate dalla Procura Antimafia di Salerno.