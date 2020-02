Ultimo aggiornamento: 07:26

Quattro colpi di pistola sparati da una distanza ravvicinata. Quattro fori trovati ieri mattina sulla saracinesca della sala giochi e scommesse «Planetwin 365» in via Alcide De Gasperi a Scafati . Racket delle estorsioni? Gli investigatori non confermano né smentiscono.. In questa fase iniziale delle indagini si sta cercando di raccogliere dati, elementi e, soprattutto, testimonianze. A cominciare da quella del titolare dell’esercizio commerciale, 28enne residente a Torre Annunziata, che ha rilevato la gestione dell’attività un paio di anni fa., di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva da quando ha avviato l’attività a Scafati e di non avere motivi per sospettare di qualcuno.Che fosse proprio la sala scommesse di via De Gasperi l’obiettivo della mano armata è fin troppo chiaro ai militari della tenenza di via Oberdan, che hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere esterne del negozio. Dai video si vedono, infatti, due uomini giungere e a piedi in via De Gasperi, intorno alle 3 di l’altro ieri notte, e sparare contro la serranda della sala giochi. I due complici hanno i volti travisati; uno con una sciarpa, l’altro con il bavero del giubotto. Puntano, fanno fuoco e poi si allontanano, sempre a piedi. A disposizione di chi indaga ci sono pochi elementi al momento. I carabinieri della squadra scientifica hanno rinvenuto sul posto frammenti di ogive. Chi ha sparato avrebbe utilizzato pistole di piccolo calibro.