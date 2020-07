LEGGI ANCHE

SARNO. Ragazzo minorenne riesce a scampare ad una rapina. Sull'episodio, ora, indagano gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Sarno. Il fatto risale a qualche giorno fa, poco prima di mezzanotte. La vittima, un 16enne, stava rientrando a casa quando sarebbe stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto, con il volto coperto, pare, da un passamontagna. Il malvivente avrebbe poi estratto dalla tasca un coltello, puntandolo contro il ragazzino e minacciandolo di consegnargli soldi o qualsiasi altra cosa di valore che fosse in suo possesso.Poi la fuga a casa, così come il bandito, fuggito nella direzione opposta. Quanto accaduto è stato denunciato al commissariato di polizia dal minore, assistito dalla sua famiglia. Il ragazzo ha fornito una descrizione del mlavivente, che non sarebbe originario del posto. Anzi, avrebbe miancciato la vittima con un accento straniero. In tal senso, le indagini sono in corso per identificarlo. Si proverà anche ad acquisire eventuali immagini di videosorveglianza dalle strade vicine.