Colpita da una mucca: grave un'allevatrice

Una donna di 50 anni, allevatrice, è stata colpita da una mucca nella sua stalla a Sanza.

Secondo quanto ricostruito finora la 50enne ha perso l’equilibrio riportando una frattura seria alla testa dopo il calcio subito dal bovimo.

Un parente che era con lei ha subito chiamato il 118. In considerazione delle sue condizioni ritenute serie, è stata trasportata in elisoccorso in ospedale a Salerno.

La donna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non si escludono che abbia riportato altre fratture.