Colpito alla testa da un albero che stava potando, ora è in rianimazione in ospedale, in prognosi riservata. Un dramma, quello accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 16, in via Rullo a Nocera Inferiore. Un uomo di 65 anni, in località Montalbino, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente.

Stando a quanto ricostruito, il pensionato stava potando degli alberi con una motosega in un terreno retrostante la propria abitazione. Non è ancora chiaro come, forse a causa di una distrazione. Fatto sta che uno degli alberi, nel cedere, lo ha colpito alla testa. L’uomo ha perso del tutto i sensi, dopo essere finito a terra. Trascorso qualche minuto è stato poi trovato dai familiari, che hanno lanciato l’allarme. Il terreno si trovava infatti poco distante dalla sua abitazione. Sul luogo è giunta un’ambulanza del 118, che ha soccorso e trasferito il 65enne in ospedale. L’accesso è stato registrato in codice rosso, in ragione della gravità delle ferite riportate. Qui, ha ricevuto l’assistenza del personale sanitario del pronto soccorso, prima di essere trasferito in reparto. La prognosi resta riservata, al momento, con il ricovero disposto nell’immediatezza nel reparto di rianimazione dell’Umberto I di Nocera Inferiore. Quanto accaduto è ora al vaglio dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal colonnello Rosario Di Gangi. I militari, arrivati sul posto, hanno raccolto le prime informazioni sull’accaduto, sentendo i familiari, il personale medico e controllando il terreno nel quale l’uomo, poco prima, stava potando gli alberi. Andrà fatta chiarezza sull’accaduto.

Allo stato, l’incidente sembra potersi collegare ad una fatalità per la quale, ora, un uomo di 65 anni lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni erano infatti apparse da subito critiche, quando i soccorsi hanno effettuato una prima valutazione dopo essere giunti in via Rullo. Circostanza confermata, poi, anche dalla natura del colpo subito, in una zona sensibile che aveva tramortito il 65enne con la perdita dei sensi. La lesione riportata ha la sua gravità e il personale medico dell’ospedale è impegnato in un monitoraggio costante del paziente, dopo che lo stesso è stato sottoposto ad un primo intervento e cure del caso per mano dei medici. La dinamica dei fatti dovrà essere chiarita dai carabinieri. Sarà utile comprendere come l’uomo sia stato colpito da un albero mentre stava effettuando, lui stesso, operazioni di potatura in quel terreno poco distante da casa. Probabilmente non era neanche la prima volta che lo faceva. Forse una distrazione o altre circostanze, che potrebbero avergli impedito di tentare di evitare di essere colpito.