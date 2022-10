Colpo al discount, caccia al rapinatore solitario

Rapinatore solitario in azione, sabato sera, in via Rocco Cocchia. Un uomo si è fatto consegnare l'incasso di un discount per poi fuggire via con il bottino. Era l'orario di chiusura (intorno alle 21) quando il malvivente, travisato con cappellino e mascherina, ha colpito alla testa con il calcio di una pistola (non si sa se vera o giocattolo) un dipendente facendosi consegnare i soldi che erano in cassa (il bottino è ancora da quantificare con precisione, ma sicuramente non meno di 5mila euro). Prima di andare via, il malvivente ha anche distrutto il dvr con le immagini della video sorveglianza in modo da rendere difficoltose le indagini della polizia. Sul posto sono giunte le pattuglie della sezione Volanti per avviare le indagini e ricostruire l'accaduto. Per fortuna, le condizioni di salute del dipendente sono buone: è stato medicato sul posto e non sono state necessarie ulteriori cure sanitarie. Non è chiaro se il rapinatore abbia agito da solo o a poca distanza dal supermercato c'era un complice che lo attendeva. Le immagini della telecamera di sicurezza sarebbero state utili per verificare particolari utili all'individuazione del malvivente, ma quest'ultimo proprio per evitare ciò ha manomesso l'impianto in modo da rendere inutilizzabili i filmanti. I poliziotti intervenuti sul posto hanno comunque effettuato tutta una serie di rilievi per cercare di isolare eventuali tracce lasciate dal rapinatore che, essendosi preoccupato di danneggiare l'impianto dvr, potrebbe essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine con precedenti di polizia simili.

Il fenomeno dei reati predatori preoccupa non poco i cittadini, ma ancor di più gli operatori commerciali tanto che questa mattina presso il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri è stato organizzato un incontro tra il colonnello Filippo Melchiorre e il maggiore Antonio Corvino con i rappresentanti di categoria (imprenditori, commercianti, ristoratori e artigiani) proprio sui rischi della criminalità predatoria. Iniziativa che ha l'obiettivo di accrescere l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto di questi fenomeni, in un quadro di sicurezza partecipata, anche in previsione del prossimo periodo di festività natalizie. E del resto lo stesso questore Giancarlo Conticchio ha invitato, a più riprese i cittadini, a denunciare anche in forma anonima circostanze e presenze sospette che potrebbero essere in un luogo per carpire informazioni o effettuare sopralluoghi nei confronti di qualche attività da prendere di mira. Da parte loro, le forze dell'ordine che operano sul territorio organizzano controlli a macchia di leopardo cercando di coprire più zone della città e finalizzati proprio a garantire quella sicurezza richiesta sia dai cittadini che dagli operatori commerciali e della ristorazione.