Domenica 10 Marzo 2019, 07:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura venerdì notte in via Passanti a Scafati. Un rapinatore solitario semina il panico in un panificio, minacciando titolare e dipendenti per farsi consegnare portafogli e contanti. Circa duemila euro il bottino. In realtà, quando lo sconosciuto è entrato in azione c’era solo il titolare dell’attività perché i suoi due collaboratori erano in un’altra stanza del negozio, impegnati a preparare il pane per infornarlo. Il malvivente ha affrontato senza paura il commerciante intimandogli di non reagire e di consegnargli sia il portafogli sia i soldi contenuti nel registratore di cassa. La vittima non ha potuto fare altro per evitare che quell’uomo mettesse in atto i suoi propositi. Il rapinatore era italiano, parlava in dialetto ed aveva il volto interamente coperto da passamontagna e casco. Una volta intascati i soldi, il malfattore si è allontanato velocemente dal panificio, scappando a piedi verso Scafati.Qualcuno, in strada, lo avrebbe visto fuggire verso la stazione della Circumvesuviana; non si esclude che il malfattore abbia costeggiato i binari della Circum per dileguarsi e far perdere le sue tracce. A lavoro i carabinieri della locale tenenza, allertati dal titolare del panificio appena il malvivente si era allontanato dal negozio. I militari del comandante Gennaro Vitolo hanno acquisito tutti gli elementi necessari per cercare di identificare il responsabile, compresi i filmati delle telecamere di alcune attività commerciali presenti in via Passanti. Il panificio non è video-sorvegliato all’interno. Un particolare che rende di certo più difficile il lavoro degli investigatori. La vittima ha potuto fornire pochi dettagli rispetto alla descrizione del rapinatore dal momento che quello sconosciuto armato aveva il volto ben coperto da passamontagna e casco.