Hanno tentato di entrare all’interno di una banca ma il suono dell’allarme li ha messi in fuga. È quanto accaduto l’altra notte, a Nocera Inferiore, intorno alle 3, quando quattro persone a bordo di un’Audi hanno desistito dal consumare un colpo presso Banca Sella, ubicata nella centralissima via Roma. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Dalle prime informazioni raccolte potrebbe trattarsi della stessa banda che, in altre zone della provincia, ha tentato - in alcuni casi riuscendoci - di rubare all’interno di istituti bancari. Il modello dell’auto, infatti, è stato già oggetto di diverse segnalazioni nel recente passato. Una circostanza che spinge i carabinieri di Nocera Inferiore a coordinarsi anche con altri reparti dell’Arma, al fine di individuare la banda di ladri. Uno dei quattro, dopo essere giunto nei pressi della filiale, avrebbe provato a forzare l’ingresso con un oggetto, forse un piede di porco o un bastone.

L’allarme è scattato un secondo dopo. E vista l’intensità, i quattro hanno preferito fuggire, dileguandosi in pochi minuti. Solo qualche giorno fa, a Montecorvino Pugliano, presso una filiale della stessa banca, una banda di ladri era riuscita a portare via circa 3000 euro. Ancor prima a Salerno, all’inizio del mese di maggio, un gruppo di banditi aveva rubato presso una banca del parco Arbostella. Il bottino fu di circa 17mila euro. I ladri, in quel caso, erano riusciti a portare via la cassa mobile. In tutti e tre i casi, si è trattato sempre di Banca Sella. A giudicare dai tre episodi, infatti, l’istituto di credito sarebbe finito nel mirino di una banda di malviventi. I militari del reparto territoriale nocerino hanno effettuato, durante la notte così come ieri mattina, i primi rilievi del caso, verificando anche l’acquisizione di eventuali video da estrarre dalle telecamere di sorveglianza. Sia interne che esterne alla banca, così come presso i tanti esercizi commerciali presenti lungo via Roma.

Ad agire sarebbero stati almeno in quattro, con il volto coperto probabilmente da un passamontagna. Ora è il tempo delle indagini, coordinate dal comando provinciale carabinieri di Salerno, visti i due precedenti furti, consumati a differenza di quello a Nocera Inferiore, per i quali si ritiene abbia agito la stessa banda. Molte sono infatti le similitudini se si accostano i tre episodi, verificatisi tra l’altro nel giro di appena due settimane, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Questa una delle ipotesi sulle quali lavorano gli inquirenti, impegnati da giorni a tracciare il percorso fatto dalla banda nei primi due casi e ora, anche per questo di Nocera Inferiore.

Il gruppo ha agito in pieno centro, dove le strade sono tappezzate di telecamere. Un aiuto potrebbe arrivare proprio dall’occhio elettronico.