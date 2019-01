Martedì 1 Gennaio 2019, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' uscita di strada mentre era al volante della sua auto sfondando il guardrail. Ragazza di 26 anni finisce in ospedale. E' accaduto intorno alle 7 di questa mattina, quando la giovane, C.S., con ogni probabilità stava facendo ritorno a casa dopo aver trascorso la notte di San Silvestro a festeggiare con i suoi amici.Un colpo di sonno, a quanto pare, è la ragazza ha perso il controllo della vettura finendo per impattare violentemente la barriera della via Nuova Variante.Sul posto immediato l'intervento della polizia municipale del Comune di Sarno, i volontari dell'associazione di pubblica assistenza e protezione civile "I Sarrastri". La giovane è stata soccorso e trasportata con un'ambulanza del 118 all'ospedale "Martiri del Villa Malta di Sarno". Per fortuna le ferite riportate non sono gravi.