Domenica 17 Febbraio 2019, 23:56

NOCERA INFERIORE. Perde il controllo dell'auto e provoca un incidente. Questo quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sull'A30 Caserta-Salerno, all’altezza dello svincolo Nocera-Pagani. Stando alla dinamica dei fatti, sulla quale è stata avviata una formale indagine, il conducente di un’utilitaria nera, con a bordo altri due ragazzi, avrebbe perso il controllo della vettura. Forse per un colpo di sonno. La sua auto è finita a ridosso di un guardrail, per poi ribaltarsi. A causa dell'incidente, è rimasto coinvolto un altro mezzo, un camion, ed una seconda macchina, che in quel momento percorrevano la strada. Il bilancio è stato di quattro feriti. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che ha trasferito alcuni dei passeggeri al Villa Malta di Sarno, l'ospedale in linea d'aria più vicino. Alcuni dei ragazzi hanno riportato diverse lesioni traumatiche. Sull'incidente conduce le indagini la polizia stradale per ricostruire le cause dell'incidente.