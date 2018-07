Colpo di sonno in autostrada, si schianta contro il guard rail

Martedì 17 Luglio 2018, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 14:49

Un colpo di sonno mentre è al volante, 66enne si schianta contro il guard rail. Vivo per miracolo. Il fatto è accaduto intorno alle 14, sull'autostrada A30 direzione nord, poco prima dello svincolo di Sarno. L'uomo, originario di Sicignano degli Alburni, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Punto di colore grigio, quando ne ha perso completamente il controllo. Un impatto violentissimo contro il guard rail che divide le due carreggiate. Le auto che lo seguivano hanno fatto in tempo a frenare evitando lo scontro. Sul posto la Polizia Stradale di Nola, l'ambulanza del 118 di Pagani con la dottoressa Castaldo, l'infermiere Gianluca Esposito e l'autista Ignazio Oro. Medici e paramedici, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il 66enne all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno. Riscontrate ferite fortunatamente non gravi. Accertato un trauma toracico. Con ogni probabilità, l'uomo ha avuto un improvviso colpo di sonno mentre era alla guida perdendo in pochi secondi l'orientamento e il controllo del mezzo.