Sabato 16 Febbraio 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2019 07:11

MERCATO SAN SEVERINO - Rapina in un emporio orientale. Il titolare cinese è stato ferito ad una mano dal malvivente armato di coltello, le sue condizioni non destano preoccupazione. L’episodio si è verificato giovedì sera nella frazione Curteri di Mercato San Severino. Il rapinatore è entrato nell’attività commerciale. Viso travisato da un passamontagna, tra le mani un coltello con il quale ha minacciato il titolare. Si è fatto consegnare il denaro in cassa: 515 euro, poi è fuggito, ma all’uscita del negozio ha trovato ad attenderlo i carabinieri della compagnia di via delle Puglie agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino. Arrestato in flagranza di reato, è stato trasferito in carcere a Fuorni. Si tratta di un 45enne pregiudicato del luogo già conosciuto per reati specifici. Fondamentale all’arresto è stata la telefonata effettuata, presumibilmente da un cliente presente in quel momento nel negozio. Al 112 infatti le precise informazioni rispetto alla rapina in corso hanno permesso ai carabinieri di intervenire in tempi brevissimi e fermare il responsabile.