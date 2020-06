Il suo cuore si è arreso e il colpo alla testa lo ha ucciso. Non ce l’ha fatta l’imprenditore cavese, V.F. 67enne cavese, che venerdì scorso si era sparato un colpo di pistola alla testa mentre era nel garage della sua villetta nella frazione di San Pietro. Era stato soccorso dalla moglie che aveva prontamente allertato il 118. Poi la corsa in ospedale e il trasferimento nel reparto di rianimazione del San Leonardo a Salerno dove è rimasto in coma per cinque giorni quando ha smesso di lottare. L’uomo, titolare di una piccola impresa di costruzione in città, era molto benvoluto. A quanto si apprende da amici e conoscenti, non era riuscito a superare la perdita del figlio maschio, scomparso prematuramente tre anni fa. Il giovane fu ritrovato senza vita nella loro abitazione a Pontecagnano. Da quel giorno, la vita dell’imprenditore cavese è precipitata in un baratro.

