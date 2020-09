«L'imputato ha manifestato più volte, anche nell'immediatezza del fatto, nonché successivamente (in occasione delle minacce proferite quando era ai domiciliari), facendo riferimento alle pregresse conflittualità con il vicino di casa, l'intento di lasciare una lunga scia di sangue oltre la vittima attinta». Così il gup del tribunale di Nocera Inferiore ha motivato la condanna a 10 anni e 8 mesi per Antonio Baldo, giudicato colpevole per il tentato omicidio di E.G. vicino di casa, colpito con una serie di coltellate il 2 dicembre del 2019, nell'androne di un palazzo in via Siniscalchi. La vittima riuscì a salvarsi, grazie ad una pronta reazione. Nelle motivazioni del tribunale emergono ulteriori dettagli che ricostruiscono l'episodio, che hanno condotto alla condanna dell'imputato. Lui stesso, difeso dal legale Giovanni Conte, aveva spiegato nell'interrogatorio di garanzia, dopo l'arresto, di essere stufo dei presunti rimproveri che gli venivano mossi dai vicini, riguardo alcune sue frequentazioni in condominio, insieme al fatto di essere stato colpito dall'acqua lanciata dagli stessi, quel 2 dicembre del 2019. Motivi futili per il gip, che di certo non giustificavano la reazione di Baldo. Dopo aver atteso che rientrasse a casa, l'imputato prima strattonò la vittima, di 72 anni, per poi spingerla all'interno dell'ascensore del palazzo. Qui scoppiò una colluttazione tra i due, che terminò solo quando l'ascensore tornò al piano terra. A quel punto Baldo estrasse un coltello, dopo aver mollato un pugno a E.G., per colpirlo più volte all'addome. Infine, la fuga, dopo le urla di una condomina. La vittima se la cavò con qualche giorno di prognosi, in ragione di un trauma all'addome e di ferite multiple da arma bianca, che non furono ritenute gravi, fortunatamente per lui.

Secondo il giudice, l'imputato, di 57 anni, avrebbe premeditato l'aggressione «mediante un'accorta analisi dello stato dei luoghi e delle abitudini della vittima, nonché attraverso un'immediata fuga». Baldo arrivò infatti, secondo indagini della polizia, in casa di un amico, dove si cambiò gli abiti intrisi di sangue, per indossarne di puliti e rendersi poi irreperibile. Fu arrestato dopo due giorni, in treno, diretto a Salerno. Per il giudice voleva «eliminare le tracce del reato». Quando poi uscì dal carcere, in periodo di lockdown per un rischio per la sua salute, Baldo ritornò verso casa della vittima, minacciando nuovamente la famiglia e guadagnandosi di nuovo il carcere. «Ha fondato - motiva la sentenza - la propria azione scellerate su presupposti e motivazioni assolutamente futili ed ingiustificabili». Con il deposito della sentenza, la difesa potrà ora ricorrere in Appello.

