Sabato 27 Aprile 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 07:05

Sospeso dall’Ordine Giuseppe Ingenito, l’infermiere che a pasquetta ha accoltellato l’ex amante. Il paramedico, stando al nuovo codice deontologico, al termine del processo penale, nel caso in cui i giudici dovessero confermare le pesanti accuse a suo carico, rischia anche la radiazione. Sul caso, nel frattempo, interviene anche il presidente dei professionisti sanitari di Salerno Cosimo Cicia, firmatario della sanzione disciplinare, che bolla il folle episodio come «un gesto orribile». L’articolo 49 del nuovo codice di comportamento degli infermieri prevede che «le norme deontologiche sono vincolanti per tutti gli iscritti all’ordine delle professioni infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall’ordine professionale, tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale». Quindi, dopo la sospensione, come evidenziato anche dal presidente della federazione di Salerno all’atto della sanzione disciplinare, potrebbe arrivare anche la radiazione. «L’Ordine delle professioni infermieristiche di Salerno non può non manifestare tutta la sua esecrazione per il gesto del proprio iscritto tanto grave quanto ingiustificabile – spiega il presidente Cosimo Cicia – oltre a quello immediato della sospensione quale atto dovuto, adotterà ogni ulteriore provvedimento di natura disciplinare proporzionato ad un così efferato crimine».