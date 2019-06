Sabato 22 Giugno 2019, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga dei carabinieri a Giffoni Valle Piana. Un giovane, 22enne di Giffoni Valle PIana, ha trasformato il bagno della sua abitazione in una serra per coltivare la marijuana. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno sequestrato sette piante di marijuana lunghe 150 centimetri, lampade e fertilizzanti per coltivare le piante.Il malvivente a casa aveva nascoto una quindicina di grammi di marijuana e altri stupefacenti erano nelle tasche degli indumenti indossati. I militari hanno rinvenuto anche foglie di marijuana essseccate che sono state sequestrate con un bilancino di precisione per pesare la droga e altro materiale per confezionare gli stupefacenti.