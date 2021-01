Un'abitazione trasformata in serra per coltivare la marijuana. L'operazione antitroga è stata effettuata a Battipaglia dagli agenti della polizia municipale, diretti dal tenente colonnello Gerardo Iuliano, che hanno sequestrato cinquecento grammi di marijuana riposta in barattoli di vetro e alcune piante in parte ancora in fase di essiccazione. Il pusher, 36enne incensurato battipagliese, che coltivava la marijuana in casa è stato denunciato a piede libero.

