Martedì 4 Settembre 2018, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVA DE' TIRRENI. Aveva trasformato il suo giardino di casa in una piantagione di canapa. Sicuro che nessuno lo avrebbe scoperto, anche per via della posizione nella quale era ubicato il terreno. Su di una zona collinare. Così non è stato. E stato denunciato ieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ragazzo di Cava de' Tirreni, di 27 anni, A.C. le sue iniziali. Nelal sua casa a Sant'Anna, il ragazzo aveva allestito una piccola coltivazione di marijuana, che gli è costata una perquisizione domiciliare da parte della tenenza metelliana. Ad agire i carabinieri, che hanno denunciato il ragazzo a piede libero e sequestrato le piantine, che risultavano essere in buono stato di coltivazione.