LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coltivava piante di marijuana in casa, è stato beccato dalla polizia del commissariato durante un blitz A Nocera Inferiore. Sono questi i contorni di un'operazione condotta dagli agenti guidati dal vice questore Luigi Amato, che al termine della stessa hanno denunciato alla Procura della Repubblica, a piede libero, per il reato di coltivazione di piante di canapa indiana.Le verifiche sono state effettuate dagli uomini della sezione Anticrimine del commissariato di via Falcone, all'interno di un piccolo appezzamento di terra, con annessa serra., l'uomo stava coltivando da tempo piante di canapa indiana. La scoperta è stata possibile grazie ad un controllo, partito dopo una serie di indagini preliminari legate alla repressione in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno condotto fino al domicilio dell'uomo. Gli agenti hanno sequestrato quattro piante di canapa indiana, mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero per coltivazione di stupefacenti.