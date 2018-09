Coltivazione abusiva su area demaniale, sequestrata un'area di 28 mila metri quadrati

Mercoledì 26 Settembre 2018, 22:02

Eboli. La guardia di finanza ha sequestrato un'area demaniale di 28 mila metri quadrati.Il terreno si trova a Eboli in località San Miele, nei pressi del fiume Sele. Il proprietario della piantagione è stato denunciato a piede libero. I reati contestati sono: occupazione abusiva di demanio, danneggiamento e deturpamento ambientale.Insieme al terreno sono state sequestrate anche le opere abusive realizzate in superficie. L'area ricade nel demanio idrico del comune di Eboli ed era occupata in maniera illecita.L'operazione è stata realizzata dalla guardia di finanza, sezione operativa navale di Napoli. All'indagine hanno partecipato i tecnici del comune di Eboli.Polizia ambientale e controllo del territorio, sono i due obiettivi perseguiti dagli investigatori.L'inchiesta è stata svolta su delega della Procura della Repubblica di Salerno ed è durata diversi mesi.