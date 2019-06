Domenica 30 Giugno 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 07:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 3 giugno scorso si è concluso il procedimento civile. Ora si attende la sentenza, ma vista la complessità della vicenda i tempi non saranno brevi. Nonostante una condanna penale in primo grado, la famiglia di Annabella Benincasa, la giovane madre in stato vegetativo dopo un intervento di chirurgia estetica al seno, non ha ricevuto alcun risarcimento.Sono passati ben nove anni da quella tragica mattina, in cui la donna fu operata nella clinica Iatropolis a Caserta. «Le condizioni di Annabella sono sempre più drammatiche e necessitano di assistenza molto costosa - spiegano gli avvocati Michele e Paolo Avallone - e nonostante una sentenza di condanna che obbliga al pagamento di 580mila euro, finora la famiglia non ha visto neppure un euro». E accusano: «Si tratta di mancanza di sensibilità da parte dei medici che l’hanno operata, senza mostrare minima vicinanza alla famiglia, così come le compagnie assicurative, che fanno orecchie da mercante».Il 3 giugno, di fatto, si è concluso il procedimento civile e si attende la sentenza. Sotto l’aspetto penale la Corte di Appello di Napoli non ha ancora fissato la data dell’udienza, e intanto i reati per in quali i medici sono stati condannati sono stati prescrittì. «Se i medici sono persone perbene e sono innocenti come si professano, perchè non rinunciano alla prescrizione? » chiedono i legali della famiglia di Annabella. Il marito Alessandro e la madre che assiste quotidianamente Annabella hanno affidato ai loro avvocati la dura denuncia. Nove anni di sofferenze e cure costosissime, e la beffa di non vedere riconosciuto alcun risarcimento.